٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٨:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83625557
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عمليات حرس الثورة دفاع مشروع بوجه العدوان الامريكي

عمليات حرس الثورة دفاع مشروع بوجه العدوان الامريكي

طهران/ 8 كانون الثاني/يناير/ ارنا – أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات حرس الثورة الاسلامية على قواعد الجيش الامريكي في العراق ، دفاع مشروع امام الاعتداء الامريكي مضيفا ان العمليات التي نفذت فجر اليوم يقرها ميثاق الامم المتحدة كما تقرها القوانين الدولية.

وفي تغريدة له على تويتر قال عباس علي كدخدايي اليوم الاربعاء تعقيبا على الهجوم الصاروخي على القوات الامريكية، ان هذه العمليات تاتي ردا على الجريمة الامريكية باغتيال شخصية قيادية ايرانية كبيرة.

واعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان لها فجر الاربعاء عن دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية.

وافادت التقارير ان انفجارات ضخمة وقعت في قاعدة عين الاسد الاميركية.

ووفقا للبيان فان عشرات الصواريخ "ارض -ارض" قد اصابت القاعدة الاميركية فجر اليوم الاربعاء.

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