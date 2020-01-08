٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٩:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83625602
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اللواء باقري : اي استفزاز امريكي جديد سيعقبه رد حاسم

اللواء باقري : اي استفزاز امريكي جديد سيعقبه رد حاسم

طهران/ 8 كانون الثاني/يناير/ ارنا - أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان اي اعتداء امريكي جديد سيواجه برد اشد وحازم .

واضاف اللواء محمد باقري اليوم الاربعاء اثر الهجوم الصاروخي الذي نفذته القوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية على قواعد الجيش الامريكي الارهابي في العراق ، ان هذه العمليات تمثل جزء بسيطا من قدرات القوات المسلحة الايرانية في الرد على الجريمة الامريكية الارهابية باغتيال الفريق قاسم سليماني، ومن الان فصاعدا فان اي عدوان امريكي جديد سيواجه برد اقوى وساحق وعلى مساحة اكبر.

وقال اللواء باقري لقد آن الاوان للمسؤولين الامريكيين ان يدركوا قدرات الجمهورية الاسلامية على مساحة واسعة من جغرافية العالم ، وان ينتهجوا سلوكا عقلانيا ويسارعوا بسحب قواتهم

الارهابية من المنطقة.

انتهى** 2344

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