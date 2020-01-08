٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٩:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83625686
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المتحدث باسم حرس الثورة : طريق سليماني سيستمر بقوة

المتحدث باسم حرس الثورة : طريق سليماني سيستمر بقوة

كرمان/ 8 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - اكد المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران ، ان جند الاسلام وقوات حرس الثورة الاسلامية مصممون على مواصلة طريق الشهيد قاسم سليماني وكافة شهداء المقاومة.

واضاف العميد رمضان شريف للصحفيين على هامش مراسم دفن الشهيد قاسم سليماني صباح اليوم الاربعاء ، ان عمليات حرس الثورة استهدفت فجر اليوم قواعد امريكية تتسع لاربعة الاف عسكري اميركي وتضم تجهيزات عسكرية متطورة.

واكد العميد شريف بان مقاتلي جبهة المقاومة عازمون على مواصلة طريق الشهيد الحاج قاسم سليماني بكل قوة .

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

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