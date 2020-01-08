المتحدث باسم حرس الثورة : طريق سليماني سيستمر بقوة

واضاف العميد رمضان شريف للصحفيين على هامش مراسم دفن الشهيد قاسم سليماني صباح اليوم الاربعاء ، ان عمليات حرس الثورة استهدفت فجر اليوم قواعد امريكية تتسع لاربعة الاف عسكري اميركي وتضم تجهيزات عسكرية متطورة.

واكد العميد شريف بان مقاتلي جبهة المقاومة عازمون على مواصلة طريق الشهيد الحاج قاسم سليماني بكل قوة .

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

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