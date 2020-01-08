قائد الثورة الاسلامية: الشهيد سليماني كان شجاعا ومديرا ناجحا

وفي كلمته اليوم الاربعاء امام الحشود الغفيرة من اهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى الانتفاضة التاريخية لاهالي مدينة قم مطلع عام 1979 ، اشار قائد الثورة الاسلامية الى خصوصيات الشهيد الفريق قاسم سليماني وقال ان الشهيد سليماني كان شجاعا ومقداما ومديرا ومدبرا وكان دائما في الخط الاول يتحدى المخاطر .

**الشهيد سليماني كان ملتزما بالحدود الشرعية حتى في ساحة الحرب

واضاف سماحته : اهم من كل ذلك، كل اعمال الشهيد سليماني كانت خالصة لوجه الله وكان قائدا محاربا ذا خبرة وتجربة ، ملتزم بالحدود الشرعية حتى في ساحة الحرب، ويتصرف بدقة ، كان حريصا على ارواح رفاقه وجنوده.

وتابع سماحته أن الشهيد سليماني كان ثوريا من الطراز الأول وكانت الروح الثورية هي الخط الاحمر بالنسبة له فثوريته لم تهبط ولم تتراجع.

**الشهيد سلميماني كان يساهم في دعم و مساعدة شعوب المنطقة بوجه المؤامرات الأمريكية

وقال قائد الثورة الاسلامية ان الشهيد سليماني كان يساهم في دعم ومساعدة شعوب المنطقة بوجه المؤامرات التي تحيكها القوات الامريكية ، كان الامريكيون يريدون طمس القضية الفلسطينية ووضعها في خانة النسيان ، فتحرك سليماني لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني ليصمدوا امام المخططات الامريكية والصهيونية، وان قادة المقاومة الفلسطينية يقرون بدوره في دعم المقاومة والوقوف بوجه الغطرسة الصهيونية .

كما تحدث سماحته عن الدور البارز للشهيد سليماني في دعم لبنان ودعم المقاومة ومساندة حزب الله في الوقوف بوجه الامريكيين و الكيان الصهيوني .

**أبومهندس كان وجهه يشع بنور الغيمان

واشار سماحة القائد الى دور أبو مهدي المهندس وقال ان وجهه كان يشع بنور الايمان وكان من القادة المقربين من الشهيد سليماني.

وتطرق اية الله الخامنئي الى مسيرات تشييع الشهيد سليماني في العراق وايران معتبرا ان شهادته بثت روحا جديدة لدى الشعب الايراني والثورة الاسلامية.

**الهجوم الصاروخي لحرس الثورة كان صفعة قوية للأمريكيين و لكنه لا يكفي

واشار القائد الى هجوم حرس الثورة الاسلامية الصاروخي فجر اليوم معتبرا انه صفعة قوية للامريكيين .

وقال ان هذه الضربة وحدها لاتكفي بل لابد ان يتواصل العمل لاخراج القوات الامريكية من المنطقة.

**التدخل الأمريكي جلب التوتر و عدم الاستقرار إلى المنطقة

واعتبر سماحته ان التدخل الامريكي جلب التوتر وعدم الاستقرار الى المنطقة ، مؤكدا ان شعوب وحكومات المنطقة المنتخبة لاتقبل بالوجود الامريكي.

انتهى** 2344