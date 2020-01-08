انصار الله: كل ضربة يتلقاها محور المقاومة تقويه ولا تضعفه

وفي هذا الصدد، اكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي في حديث لموقع "العهد" الاخباري أنّ كل ضربة يتلقاها محور المقاومة تقويه ولا تضعفه، فعندما اعتدت "اسرائيل" على لبنان تحول من أضعف دولة عربية إلى أكبر خطر استراتيجي يهدد وجود الكيان الصهيوني لأنّ الشعب اللبناني تحرك بعزم لا يقهر ووعي لا يخترق، داعياً الشعب العراقي الى الاستفادة من تجربتي لبنان واليمن.

وشدد البخيتي على أنّ هدف أميركا من تلك الجريمة هو تعزيز هيمنتها على العراق عبر إرهاب الشعب العراقي، موضحاً أنّ تبنيها للجرائم الأخيرة يكشف حقيقة نواياها في التوسع في مثل تلك العمليات. وبالتالي فإن الرد الذي يتناسب مع مستوى تلك الجرائم هو اسقاط أهداف أميركا وجعلها تندم على فعلتها، وهذا يحتاج لتحرك سياسي وشعبي وعسكري واع ومنسجم.

واكد البخيتي أننا لا نتوقع من التحالف الأميركي أن يدرك حقيقة وجود النصر الإلهي ولكن يفترض أن يستفيد من تجارب التاريخ، لافتاً الى أنّ التحالف الأميركي لم يستفد شيئاً من استهداف أمين عام حزب الله السابق الشهيد السيد عباس الموسوي، والشهداء: فتحي الشقاقي، والشيخ احمد ياسين، والسيد حسين الحوثي، وإنما رسخ منهج تلك القيادات في وعي مجتمعها.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" الى أنّ "موقف أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الأخير ينم عن رؤية استراتيجية ثاقبة، لأننا طلاب شهادة والقضية ليست ثأرًا ولا انتقامًا بقدر ما هي صراع مشاريع، وبالتالي فإنّ علينا التحرك في سياق تحقيق هدفنا المتمثل بإسقاط المشروع الأميركي في المنطقة وعلى هذا الأساس لا بد من إنزال القصاص العادل بكافة المعتدين".

انتهى** 1453**