لاريجاني يعزي بحادث سقوط الطائرة الاوكرانية

وقال لاريجاني في رسالة ان حادث تحطم طائرة الركاب الاوكرانية في منطقة شهريار بمحافظة طهران والذي تسبب في مقتل جميع الركاب من بينهم ايرانيين واوكرانيين يبعث على الحزن والاسى.

واضاف انه من الضروري ان يعكف المسؤولون المعنيون على دراسة اسباب هذا الحادث المؤلم وان يعلنوا النتائج.

واعرب رئيس مجلس الشوري الاسلامي عن تعاطفه مع عوائل ضحايا الحادث سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقد تحطمت صباح اليوم طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" في ضواحي العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي ان هذه الطائرة سقطت بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" بسبب خلل فني وقد لقى 167 راكبا، حتفهم 140 منهم ایرانیین و9 من افراد الطاقم.

انتهى**1453**