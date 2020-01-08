ظريف: الاجراء الاساسي هو خروج اميركا من المنطقة

وفي تصريح له بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، تقدم ظريف بالتبريكات لقوات حرس الثورة الاسلامية على ماقامت به من رد على الجريمة الامريكية الارهابية التي اسفرت عن استشهاد الفريق سليماني ورفاقه.

وتابع ظريف : كما قلنا سابقا فان رد الجمهورية الاسلامية سيكون واضحا ومناسبا مضيفا : بالرغم مع ان اي شيء لايتناسب مع شهادة سليماني الا ان هذه العملية قد نفذت باستهداف قاعدة عسكرية للمحتلين الذين لم يعد لوجودهم اية مشروعية بعد تصويت البرلمان العراقي.

وحول تائيد المانيا وبريطانيا لاغتيال الشهيد سليماني قال ظريف انه ابلغ وزيري خارجية البلدين خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى امس بان من غير المقبول اتخاذ هذا الموقف تجاه شخص يدين له الغرب فيما يتمتع به من أمن واستقرار، ذلك الشخص الذي حارب داعش ولولاه لكان الغربيون يقاتلون داعش في شوارع مدنهم.

واعتبر ظريف ان امريكا قد سجلت نهاية وجودها في المنطقة ، مشيرا الى الغضب الذي عم المنطقة على اميركا.

وتابع ظريف : كان على ايران ان تقوم برد عسكري على الجريمة الامريكية وقد فعلت لكنها هذا لايعني النهاية بل نهاية الامر هو خروج امريكا من المنطقة.

انتهى** 2344