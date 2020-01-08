روحاني: لا مفر امام امريكا من تحمل تبعات اغتيال الشهيد سليماني

واضاف روحاني في اجتماع الحكومة: ان الشهيد سليماني لم يكن قائداً عسكرياً فقط بل هو سياسي ومنظّر استراتيجي بارز.

واشار الى ان هدف الشهيد سليماني كان تحرير شعوب المنطقة وشهادته ورفاقه أدت إلى اتحاد المنطقة ضد أمريكا.

وأوضح روحاني اننا شهدنا تطورات اقلیمیة هامة خلال الأسبوع المنصرم في ایران و المنطقة والعالم بأسره قائلا: ان الولایات المتحدة وخلافا لکافة القوانین والمواثیق الدولیة قامت في جریمة حرب وارهاب دولي باغتيال قائد عسکری کبیر کان ضیفا على العراق حكومة وشعبا.

وتابع الرئیس روحاني ان الولایات المتحدة تتابع من هذه الخطوة الاجرامیة بعض الأهداف منها بث الفرقة والانقسام علی الصعید الاقلیمي خلق الشرخ بین ایران والعراق حکومة وشعبا والتأثیر علی التطورات الاقليمية، مؤكدا ان واشنطن فشلت في الوصول الى هذه الاهداف.

يتبع..