وزيرا خارجية ايران واوكرانيا يتبادلان التعازي بضحايا الطائرة المنكوبة

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان الاتصال بين الوزيرين جاء بعد دقائق قليلة من حادث سقوط طائرة نقل الركاب الاوكرانية اليوم الاربعاء في طهران والذي اودى بحياة العديد من المواطنين الايرانيين ورعايا اجانب بمن فيهم حملة الجنسية الاوكرانية.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" في ضواحي مدينة برند جنوب العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية "مجتبى خالدي"، ان هذه الطائرة سقطت بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" بسبب خلل فني.

واضاف، ان التقارير الاولية تشير الى ان الطائرة كانت متجهة الى كييف وتقل 180 شخصا بما يشمل الركاب والطاقم.

وبحسب هذا التقرير فإن التحيق مازال جار بهدف تحديد اسباب وقوع الحادث.

انتهى ** ح ع