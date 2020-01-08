مصدر دبلوماسي : زلق الطريق وراء حادث عربة السفارة الايرانية في بغداد

واوضح طباطبائي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، ان سيارة تابعة للسفارة الايرانية لدى العراق، تعرضت صباح اليوم بالقرب من ساحة "النسور" غربي العاصمة بغداد الى حادث جراء هطول الامطار وزلق الطريق.

واكد الدبلوماسي الايراني ان هذا الحادث لم يسفر عن اية اصابات وسائق السيارة بصحة جيدة ايضا.

وحاولت وسائل اعلام عربية ان تربط هذا الحادث بالتوترات الاخيرة بين ايران وامريكا؛ فيما اعلنت قيادة الدفاع المدني في بغداد ان حادث السيارة التابعة للسفارة الايرانية كان سببه زلق الطريق دون وقوع اصابات جراء ذلك.

انتهى ** ح ع