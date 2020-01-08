وزير الخارجية يوقّع سجل التعازي في السفارة العراقية بطهران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف توجه عصر اليوم الاربعاء الى مقر السفارة العراقية في بغداد حيث قام بالتوقيع على سجل التعازي تخليدا لذكرى شهداء الاغتيال الامريكي الاخير ولاسيما الشيهد ابو مهدي المهندس (رحمه الله).

و وصف وزير الخارجية، "امتزاج الدماء الطاهرة للشهداء الايرانيين والعراقيين بانها نموذج للوحدة بين البلدين ورمز لتعزيز التماسك اكثر فأكثر بين شعبيهما".

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري "الفريق الحاج قاسم سليماني" بمعية رفیق دربه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "ابو مهدي المهندس" ومرافقيهما، في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

انتهى ** ح ع