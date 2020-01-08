بوتين يعزي روحاني بضحايا تحطم الطائرة الاوكرانية في طهران

وافاد مراسل "ارنا" في موسكو، ان الرئيس الروسي بعث اليوم رسالة عبر موقع تليغرام للتواصل الاجتماعي الى الرئيس روحاني، معزيا فيها بسقوط ضحايا من المواطنين الايرانيين وجنسيات اخرى جراء تحطم طائرة الركاب الاوكرانية في اجوء طهران.

واعرب بوتين في رسالة العزاء الى روحاني، عن تضامنه مع اسر هؤلاء الضحايا، كما تمنى لهم بالصبر والسلوان.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية، عند الساعة السابعة من صباح الیوم الاربعاء، بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" في ضواحي مدينة برند جنوب العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية "مجتبى خالدي"، ان هذه الطائرة سقطت بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" بسبب خلل فني.

واضاف، ان التقارير الاولية تشير الى ان الطائرة كانت متجهة الى كييف وتقل 180 شخصا بما يشمل الركاب والطاقم.

وبحسب هذا التقرير فإن التحيق مازال جار بهدف تحديد اسباب وقوع الحادث.

انتهى ** ح ع