رئيس البرلمان اللبناني : اغتيال سليماني تصعيد قطع كل الخطوط الحمر

وحول الوضع اللبناني قال بري خلال اللقاء النيابي اليوم الاربعاء، أن "المطلوب حكومة لمّ شمل وطني جامعة تطمئن الناس وتبدد الهواجس وأن الوقت ليس وقت إلقاء مسؤوليات والتلهي بشكل الحكومة.

واضاف : المفروض بحكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحياتها؛ معلنا أنه سيحدد جلسة قبل نهاية الشهر لمناقشة موازنة 2020".

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري "الفريق الحاج قاسم سليماني" بمعية رفیق دربه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "ابو مهدي المهندس" ومرافقيهما، في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

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