رئيس السلطة القضائية يعزي بضحايا حادث سقوط طائرة الركاب الأوكرانية

وقدم رئيسي في بيانه خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث، والشعب الإيراني بوفاة العشرات من المواطنين الإيرانيين، والرعايا الأجانب في حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية ضواحي العاصمة طهران؛ سائلا الباري تعالى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن عليهم بجزيل الأجر وعظيم الثواب.

وتحطمت صباح اليوم الأربعاء، طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" ضواحي منطقة بَرَند جنوبي العاصمة طهران، اثر اندلاع حريق ناجم عن عطل فني في المحرك.

وكانت الطائرة تقل 170 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

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