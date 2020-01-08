اعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي يقدمون اقتراحا لإدانة تهديد ترامب بتدمير المراكز الثقافية في ايران

وطالب هؤلاء الديمقراطيون بمن فيهم مرشحة الانتخابات الرئاسية للعام 2020 "اليزابت فارن"، ترامب بعدم نقض الدستور الامريكي فيما يخص "شن الهجوم العسكري"؛ حسب ما افادت به شبكة الـ "سي ان ان" التلفزيونية الامريكية.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد هدّد في تغريدة له (بتاريخ 4 كانون الثاني / يناير 2020) انه "اذا اقدمت طهران على مهاجمة القوات او المصالح الامريكية، فإنه سيأمر بضرب 52 مقرا بما فيها المراكز الثقافية في ايران".

تهديد ترامب لقي ردود فعل واسعة على الصعيد الدولي، حيث اعلن الكثير من الشخصيات السياسية ومنهم اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي عن استنكارهم لهذا القرار؛ واصفين اياه بانه "جريمة حرب".

انتهى ** ح ع