الرئيس الأذربيجاني يعزي روحاني بضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية جنوبي طهران

وأضاف علييف في برقيته: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة عدد كبير من المواطنين الإيرانيين اثر تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بالقرب من طهران؛ معربا عن خالص تعازيه أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب الأذربيجاني الى الرئيس روحاني وأسر ضحايا الحادث.

وتحطمت صباح اليوم الأربعاء، طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" ضواحي منطقة بَرَند جنوبي العاصمة طهران، اثر اندلاع حريق ناجم عن عطل فني في المحرك، أسفر عن مقتل جميع الركاب.

وكانت الطائرة متجهة الى العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسبما أفاد رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، ان الطائرة كانت تقل 147 راكبا ايرانيا و32 راكبا من جنسيات أخرى.

انتهى**أ م د

