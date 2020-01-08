لا داعي لقلق السفن التجارية الأجنبية من دخول المياه الاقليمية الايرانية

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، حول آخر التطورات بالنسبة لوضع الموانئ في البلاد وانطلاق السفن الإيرانية الى مختلف الوجهات ودخول السفن الأجنبية الى المياه الاقليمية الايرانية على خلفية الأحداث وتصعيد التوترات من قبل أميركا في المنطقة خلال الأيام الأخيرة تابع راستاد، "لحسن الحظ لم يتم الاعلان عن أي حالات أو ظروف غير عادية في الموانئ التجارية للبلاد وجميع الأنشطة بما فيها تفريغ وشحن السلع مستمرة بوتيرة عادية".

انتهى**أ م د

