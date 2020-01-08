اصدار التقرير الابتدائي لحادثة سقوط الطائرة الاوكرانية

وفي تصريح صحفي ادلى به الاربعاء اشار عابد زادة الى العثور على الصندقين الاسودين للطائرة؛ FDR المتعلق بتسجيل معلومات الطيران و CVR المتعلق بتسجيل صوت مقصورة الطائرة حيث تم تسليمهما الى فريق التحقيق في الحادث وقال، ان اضرارا لحقت بالصندوقين الا ان اي ضرر لم يلحق بقسم الذاكرة فيهما.

واوضح بان فريقا من اوكرانيا سيصل الى طهران للمشاركة في دراسة اسباب الحادث، باعتبارها الدولة المسجلة فيها الطائرة والمستخدمة لها.

وحول ظروف الطيران للطائرة قال ان الطائرة حلقت الى ارتفاع 8000 قدم اولا ومن ثم اختفت معلومات الطيران المتعلقة بها عن صفحة الرادار حيث فقدت الطائرة ارتفاعها وارتطمت بالارض.

وصرح بانه لم يتم تسلم اي رسالة راديوية من الطيار حول وجود ظروف غير طبيعية ووفقا لاقوال شهود العيان (افراد على الارض وطاقم طائرة كانت عابرة في ارتفاع عال شاهدوا الحادث وقدموا تقريرا به) فقد شوهد اندلاع النيران في الطائرة ومن ثم اتسع نطاقه وبالتالي الارتطام بالارض.

وصرح بان الطائرة اتجهت بعد الاقلاع نحو الغرب واثر حدوث المشكلة استدارت نحو اليمين ومن ثم ارتطمت بالارض في مسار يدل على نية الطيار العودة الى المطار.

ولفت الى ان الطائرة سقطت في محيط منتزه في المنطقة.

واشار الى ان الطائرة كانت تقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 افراد وقال، ان 146 من الركاب كانوا يحملون جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.

انتهى ** 2342