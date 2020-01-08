٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83627028
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الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام يوم الخميس

الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام يوم الخميس

طهران / 89 كانون الثاني / يناير /ارنا- أعلن المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي ربيعي، ان يوم الخميس سيكون يوم حداد عام على ارواح ضحايا التدافع خلال مراسم تشييع جثمان الشهيد القائد قاسم سليماني في كرمان وكذلك ضحايا حادث سقوط الطائرة الاوكرانية جنوب غرب طهران.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ربيعي: ان مجلس الوزراء وضمن تقديمه التعازي والمواساة لذوي المواطنين الذين فقدوا ارواحهم في محافظة كرمان خلال المشاركة في المراسم المهيبة لتشييع جثمان القائد الشهيد قاسم سليماني، والافراد الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة نقل الركاب، يعلن ان يوم الخميس الموافق 9 كانون الثاني/يناير سيكون يوم حداد عام.

يذكر ان عددا من المواطنين قد لقوا مصرعهم خلال مراسم تشييع جثمان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني في مدينة كرمان اول امس الثلاثاء بسبب التدافع اثر الزحام الشديد.

وكذلك سقطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية من طراز "بوينغ 737" صباح الاربعاء ما ادى الى مصرع ركابها البالغ عددهم 179 شخصا وطاقمها المؤلف من 9 افراد.

وكانت هذه الطائرة المتجهة الى كييف قد سقطت بعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني (رض)" في ضواحي مدينة برند التابعة لمحافظة طهران، بسبب خلل فني اثر اشتعال النيران في جزء من المحرك.

وحسب تصريح رئيس منظمة الطوارئ في البلاد، كان عدد الركاب الايرانيين 147 شخصا والاجانب 32 .

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