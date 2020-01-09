السفير الايراني الجديد في اسلام آباد يلتقي قائد الجيش الباكستاني

وافادت العلاقات العامة للجيش الباكستاني في تقرير لها بان "الجنرال باجوا والسفير حسيني بحثا الاوضاع الامنية بالمنطقة والمواجهة بين ايران واميركا".

يذكر انه اثر العمل الارهابي الاميركي باغتيال قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني فجر الجمعة ببغداد والرد الايراني على ذلك بقصف القاعدة الجوية الاميركية "عين الاسد" في العراق، اعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع في باكستان استعدادهما للمساعدة بازالة التوتر بالمنطقة.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة.

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بعشرات الصواريخ البالستية (ارض -ارض) فجر الاربعاء.

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