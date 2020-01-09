اقامة مراسم تأبين للشهيد سليماني ورفاقه بحضور قائد الثورة

وحضر مراسم التأبين التي جرت برعاية وحضور سماحة القائد، رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين وقادة عسكريين وسفراء وحشود من مختلف شرائح المجتمع الايراني.

كما ستجري مراسم تابين مماثلة مساء السبت في مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم المقدسة جنوب طهران من قبل قائد الثورة الاسلامية.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة.

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق وقاعدة اميركية في اربيل باقليم كردستان العراق بعشرات الصواريخ البالستية (ارض -ارض) فجر الاربعاء.

انتهى ** 2342