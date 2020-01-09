٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83627321
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اقامة مراسم تأبين للشهيد سليماني ورفاقه بحضور قائد الثورة

اقامة مراسم تأبين للشهيد سليماني ورفاقه بحضور قائد الثورة

طهران / 9 كانون الثاني / يناير /ارنا- بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، أقيمت مراسم تأبين للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران صباح اليوم الخميس.

وحضر مراسم التأبين التي جرت برعاية وحضور سماحة القائد، رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين وقادة عسكريين وسفراء وحشود من مختلف شرائح المجتمع الايراني.

كما ستجري مراسم تابين مماثلة مساء السبت في مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم المقدسة جنوب طهران من قبل قائد الثورة الاسلامية.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة. 

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق وقاعدة اميركية في اربيل باقليم كردستان العراق بعشرات الصواريخ البالستية (ارض -ارض) فجر الاربعاء.

انتهى ** 2342

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