الاركان الايرانية: استهداف قاعدة "عين الاسد" اظهر للعالم خواء قدرة اميركا

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الخميس على هامش زيارته التفقدية لمعرض "زقاق الصمود" قال العميد قرائي آشتياني، ان اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية انجب رجلا صامدين في جبهة المقاومة الاسلامية مثل الحاج قاسم سليماني ليقفوا امام نظام الهيمنة والاستكبار واليوم راينا اي عظمة خلقها دم هذا الشهيد الكبير على مستوى المنطقة ولله الحمد ان الجمهورية الاسلامية جعلت ترامب الخائن والمجرم عاجزا بحيث يطلب التعاون مع ايران في هذه الظروف.

واضاف، اننا نبشر جبهة المقاومة وكل شعوب المنطقة بان من يسير في طريق الله هو المنتصر في الساحة وهي (الشعوب) اليوم ادركت اقتدار الجمهورية الاسلامية ومتفائلة بالمستقبل، لان الجميع راوا اليوم انهيار هيمنة وهيبة اميركا الخاوية.

واشار الى مزاعم العدو بانه قادر على التصدي للصواريخ الا انه لم يستطيع ان يفعل شيئا امامها لان الباري تعالى بث الرعب في قلوب اعداء الاسلام، وهو ما من شانه مباغتتهم وتلقيهم الضربات ولا يمكنهم ان يقوموا باي اجراء.

واكد وجود افراد كالشهيد سليماني في القوات المسلحة صامدون باقتدار وان البلاد مليئة بابطال من امثاله وقد اثبت التاريخ بانه كلما رحل شخص من بيننا يعمل بديله بصورة اقوى منه واضاف، انه بعد استهداف القاعدة الاميركية بالصواريخ ادرك العالم كله بان قدرة اميركا خاوية وهو مؤشر انتصار لجبهة المقاومة وستستمر المقاومة ان شاء الله بقوة اكبر.

انتهى ** 2342