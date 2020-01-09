٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83627426
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فريق أوكراني یصل طهران للمشاركة بالتحقيقات المتعلقة بالطائرة المنكوبة

فريق أوكراني یصل طهران للمشاركة بالتحقيقات المتعلقة بالطائرة المنكوبة

طهران / 9 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعلن مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الايرانية، عن وصول فريق اوكراني الى طهران فجر اليوم الخميس، للمشاركة بالتحقيقات المتعلقة بالطائرة الاوكرانية التي سقطت بعد اقلاعها من مطار الامام الخميني (رض) الدولي صباح الاربعاء.

وقال حسن رضايي فر في تصريح له اليوم الخميس، ان الفريق الاوكراني يضم خبراء بالكوارث الجوية والطوارئ والادلة الجنائية والعلاقات الدولية بجانب ممثلي الشركة المشغلة للطائرة.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين الفريق الاوكراني ومسؤولي منظمة الطيران المدني الايرانية لبحث ابعاد حادث تحطم الطائرة الاوكرانية التي كانت من طراز بوينغ 737.

يذكر الطائرة كانت تقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 افراد، حيث إن 146 من الركاب كانوا يحملون جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.  

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