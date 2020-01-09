فريق أوكراني یصل طهران للمشاركة بالتحقيقات المتعلقة بالطائرة المنكوبة

وقال حسن رضايي فر في تصريح له اليوم الخميس، ان الفريق الاوكراني يضم خبراء بالكوارث الجوية والطوارئ والادلة الجنائية والعلاقات الدولية بجانب ممثلي الشركة المشغلة للطائرة.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين الفريق الاوكراني ومسؤولي منظمة الطيران المدني الايرانية لبحث ابعاد حادث تحطم الطائرة الاوكرانية التي كانت من طراز بوينغ 737.

يذكر الطائرة كانت تقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 افراد، حيث إن 146 من الركاب كانوا يحملون جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.

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