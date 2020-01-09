الرئيس الباكستاني يعزي باستشهاد الفريق سليماني

وقدم الرئيس الباكستاني تعازيه بمناسبة استشهاد الفريق سليماني وكذلك مقتل ركاب الطائرة المدنية الاوكرانية التي سقطت فجر امس الاربعاء في محيط مطار الامام الخميني (رض) الدولي بطهران.

واشار الرئيس الباكستاني خلال اللقاء الى الاواصر التاريخية والثقافية والدينية والاجتماعية بين البلدين ودورهما الفاعل في المنطقة والعالم الاسلامي وقال ان اسلام آباد وطهران لديهما فرص كبيرة وطاقات هائلة لتعزيز التعاون الثنائي.

واشار علوي الى التطورات الاخيرة في المنطقة وقال ان بلاده مستعدة لتقديم المساعدة من اجل ازالة التوتر لان ديمومة السلام والاستقرار تعد مطلبا لجميع دول المنطقة.

ودعا الرئيس الباكستاني السفير الايراني بان يبلغ تحياته الحارة لنظيره الايراني حسن روحاني.

وفي سياق متصل اعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في رسالة تعزية عن مواساته بمقتل ركاب الطائرة الاوكرانية في طهران.

وجاء في هذه الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية الباكستانية ان باكستان حكومة وشعبا تعزي بمصرع ركاب الطائرة الاوكرانية الحكومة والشعب الايراني وكذلك كندا والسويد وألمانيا وبريطانيا التي كانت رعاياها ضمن ركاب الطائرة وتعرب عن تعاطفها مع اسر الضحايا.

انتهى** 2018 ** 2342