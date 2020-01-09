٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٣١ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83627488
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غوتيرش يعرب عن مواساته لعائلات ضحايا سقوط الطائرة الاوكرانية

غوتيرش يعرب عن مواساته لعائلات ضحايا سقوط الطائرة الاوكرانية

طهران/9كانون الثاني/يناير- قدم الامين العام للامم المتحدة أنتونيو غوتيرش عن مواساته لعائلات ضحايا الطائرة المدنية الاوكرانية التي سقطت فجر امس الاربعاء بالقرب من مطار الامام الخميني (ره) بطهران.

وقال مكتب الامم المتحدة في طهران في بيان ان الامين العام للامم المتحدة اعرب عن حزنه لسقوط طائرة الخطوط الجوية الاوكرانية بالقرب من طهران وعبّر عن اخلص مواساته لعائلات الضحايا.

يذكر ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية من طراز بوينغ 737 ، سقطت فجر امس الاربعاء بعد اقلاعها بقليل من مطار الامام الخميني (رض) الدولي جنوب غرب العاصمة طهران ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 167 شخصا والطاقم المؤلف من 9 افراد مصرعهم.

وكان 146 من الركاب يحملون جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين. 

انتهى** 2018 ** 2342

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