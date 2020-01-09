غوتيرش يعرب عن مواساته لعائلات ضحايا سقوط الطائرة الاوكرانية

وقال مكتب الامم المتحدة في طهران في بيان ان الامين العام للامم المتحدة اعرب عن حزنه لسقوط طائرة الخطوط الجوية الاوكرانية بالقرب من طهران وعبّر عن اخلص مواساته لعائلات الضحايا.

يذكر ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية من طراز بوينغ 737 ، سقطت فجر امس الاربعاء بعد اقلاعها بقليل من مطار الامام الخميني (رض) الدولي جنوب غرب العاصمة طهران ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 167 شخصا والطاقم المؤلف من 9 افراد مصرعهم.

وكان 146 من الركاب يحملون جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.

انتهى** 2018 ** 2342