العميد حاجي زادة سيستعرض تفاصيل الهجوم الصاروخي على القاعدة الاميركية

وقال العميد شريف في تصريح له اليوم الخميس، انه اثر الاتصالات العديدة (التي تلقيناها) من وسائل الاعلام والحرب النفسية الهائلة التي تشن من قبل وسائل الاعلام الاميركية والصهيونية والسعودية للايحاء بضآلة الصفعة الانتقامية الاولى الموجهة من الشعب الايراني للجريمة الارهابية التي ارتكبها النظام الاميركي العدواني والاحتلالي باغتياله الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاقه، سيقوم قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري باستعراض تفاصيل هذه العمليات.

واضاف، انه من المقرر ان يقوم العميد حاجي زادة في حوار مع التلفزيون بشرح وتبيين ابعاد العمليات الكبرى والتاريخية التي اطلق عليها "الشهيد سليماني" ونفذت بكلمة السر "يا زهراء" فجر الجمعة، يكشف خلالها عن بعض الوثائق.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة.

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بعشرات الصواريخ البالستية (ارض -ارض) فجر الاربعاء.

انتهى ** 2342