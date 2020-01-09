وزير الدفاع الفنزويلي: العمل الارهابي الاميركي حوّل الملايين في العالم الى "سليماني"

وفي اتصال هاتفي مع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي اشاد الجنرال فلاديمير بادروينو لوبيز بجهود الفريق الشهيد قاسم سليماني واصفا اياه بانه كان انسانا شجاعا وحرا ومكانه في قلوب احرار العالم وقال: نحن سنبقى الى جانب ايران في مقارعة الاستبكار.

واكد وزير الدفاع الفنزويلي على ضرورة وقوف ايران وفنزويلا البلدين الصديقين الى جانب بعضهما البعض في هذه الفترة التاريخية الحساسة باستخدام العلم والمعرفة والتكنولوجيا وكذلك الاستفادة من طاقاتهما وقدراتهما لمقارعة الاستكبار وقال: ان فنزويلا تدين بشدة هذا العمل الارهابي ونحن نقدم اخلص التعازي نيابة عن جميع القوات السملحة الفنزويلية وشعب بلادي وكافة قيادات القوات المسلحة الفنزويلية لكم وللشعب الايراني.

من جانبه اعرب وزير الدفاع الايراني خلال هذا الاتصال الهاتفي عن شكره لنظيره الفنزويلي لتعاطفه ومواساته مع ايران كما اعرب عن تقديره للمواقف الثورية التي اتخذها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واعضاء الحكومة الفنزويلية وحضورهم في السفارة الايرانية لتقدم العزاء.

واعتبر العميد حاتمي تواجد اميركا في اي بقعة في بالعالم بانه يعود بالاضرار وهي ترتكب الجرائم والمجازر ضد شعوب العالم وتنهب ثرواتها.

كما اعتبر قيام القوات المسلحة الايرانية بقصف اهم القواعد العسكرية الاميركية فی العراق بوابل من الصواریخ بانه يعد نموذجا لجميع الاحرار في العالم كي يواجهوا بقوة الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الاستكبار ويتصدوا له.

وبحث الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي فرص التعاون الدفاعي الثنائي.

انتهى** 2018 ** 2342