محافظ المركزي الايراني يعلن التوصل لأساليب أفضل لتوفير النقد الاجنبي وبيع النفط

وقال همتي في مراسم الذكرى الـ 80 لتأسيس اتحاد الصيارفة الايرانيين اليوم الخميس في طهران، انني اطمئن الشعب بان الاوضاع الاقتصادية في البلاد ليست سيئة بل هي جيدة وقد توصلنا الى اساليب افضل لتوفير النقد الاجنبي وبيع النفط.

واضاف، ان النفط الايراني اليوم يباع ويتم تحصيل مستحقاته، كما ان سعر الصرف للريال قد تحسن منذ مساء امس وأن هذه الوتيرة ستستمر.

ونوه الى تهديد الرئيس الاميركي في خطابه الاخير بفرض اجراءات حظر جديدة ضد ايران، معتبرا إياها مزاعم واهية، وأن البنك مستعد لاحباط تاثيرات تصعيد الضغوط الاميركية.

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