٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83627654
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محافظ المركزي الايراني يعلن التوصل لأساليب أفضل لتوفير النقد الاجنبي وبيع النفط

محافظ المركزي الايراني يعلن التوصل لأساليب أفضل لتوفير النقد الاجنبي وبيع النفط

طهران / 9 كانون الثاني / يناير /ارنا- أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن التوصل لاساليب أفضل لتوفير النقد الاجنبي وبيع النفط، معتبرا الاوضاع الاقتصادية في البلاد بانها جيدة.

وقال همتي في مراسم الذكرى الـ 80 لتأسيس اتحاد الصيارفة الايرانيين اليوم الخميس في طهران، انني اطمئن الشعب بان الاوضاع الاقتصادية في البلاد ليست سيئة بل هي جيدة وقد توصلنا الى اساليب افضل لتوفير النقد الاجنبي وبيع النفط.

واضاف، ان النفط الايراني اليوم يباع ويتم تحصيل مستحقاته، كما ان سعر الصرف للريال قد تحسن منذ مساء امس وأن هذه الوتيرة ستستمر.

ونوه الى تهديد الرئيس الاميركي في خطابه الاخير بفرض اجراءات حظر جديدة ضد ايران، معتبرا إياها مزاعم واهية، وأن البنك مستعد لاحباط تاثيرات تصعيد الضغوط الاميركية.

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