الرئيس روحاني: لا تدعوا ايران تيأس من اوروبا تماما

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشل قال الرئيس روحاني، ان ايران على استعداد لارساء تعاون اوثق مع الاتحاد الاوروبي ونعتقد بانه لا ينبغي السماح باهدار فرصة التعاون.

واشار الى تعاطف رئيس المجلس الاوروبي ازاء الاحداث الاخيرة واضاف، ان التظاهرات الشعبية الواسعة من كشمير الى العراق ولبنان اثر اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني مؤشر الى الشعبية والدور الكبير لهذا الشهيد في امن واستقرار المنطقة.

واضاف، ان اميركا بتصعيدها اعمال الحظر ضد ايران حتى في مجال الادوية والاغذية انما تمارس الارهاب الاقتصادي وباغتيالها القائد العسكري الايراني الكبير قد خرقت جميع الضوابط والمبادئ الدولية ، لذا يتوجب على اوروبا ابداء رد الفعل تجاه هذه الممارسات الارهابية الاميركية.

وتابع الرئيس روحاني، ان ايران واوروبا تسعيان لاستقرار المنطقة وترسيخ الاتفاق النووي من جديد ومن المهم جدا بالنسبة لنا ان تتمكن اوروبا والصين وروسيا من اداء دورها المهم لصون الاتفاق من اجل توفير مصالح ايران.

واعتبر الرئيس الايراني الخطوة الخامسة في مسار خفض ايران التزاماتها النووية بانها تاتي في سياق ايجاد التوازن وقال، ان ايران ستواصل كما في السابق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يتبع ** 2342