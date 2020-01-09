٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٧:١٦ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83627766
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زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد

قصر شيرين/9كانون الثاني/يناير- ضرب زلزال بقوة 4.3 على درجات ريختر اليوم الخميس مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان هذا الزلزال وقع في الساعة 14 و22 دقيقة من عصر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (10:52 بتوقيت غرينتش) في عمق 10 كيلومترات من سطح الارض في محيط مدينة قصر شيرين.

ووقع هذا الزلزال على بعد 33 كيلومترا من مدينة قصر شيرين و33 كيلومترا من مدينة ازغله و43 كيلومترا من مدينة خانقين العراقية المجاورة لمحافظة كرمانشاه الايرانية.

وقال محافظة قصر شيرين مراد علي تاتار في حديث لمراسل "ارنا" بان فرق التقييم متواجدة حاليا فى تلك المنطقة فضلا عن تحرك كافة الاجهزة المعنية بمواجهة حالات الطوارئ لتقديم المساعدات وانجاز المهام الضرورية بهذا الشان.

واضاف تاتار بان هذا الزلزال لم يخلف اضرارا.

انتهى** 2018 ** 2342

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