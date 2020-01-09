العميد حاجي زادة: الهجوم الصاروخي للحرس الثوري بداية لاخراج الاميركيين من المنطقة

جاء ذلك في تصريح صحفي للعميد حاجي زادة استعرض خلاله العملية التي قامت بها القوة الجوفضائية للحرس الثوري باسم "الشهيد سليماني" فجر الاربعاء والتي دكت فيها القاعدة الاميركية "عين الاسد" في محافظة الانبار غرب العراق.

واعتبر قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري اغتيال القائد قاسم سليماني بانه اكبر خطا استراتيجي ارتكبته اميركا واضاف، لاشك ان هذا العمل الاخرق والناجم عن ذروة العجز والهوان الاميركي امام تيار المقاومة، سيكون بداية لتطورات واسعة جدا في المنطقة والعالم.

وصرح بان الثأر لدم الشهيد سليماني وسائر شهداء المقاومة كان لابد منه واضاف، رغم ان الثار لدم هؤلاء الشهداء سيكون اخراج الاميركيين من المنطقة وفقا لما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية، الا ان تنفيذ العمليات الصاروخية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري كان البداية لهذه المسيرة الكبرى.

وتابع قائلا، ان العمليات الصاروخية التي نفذت ضد داعش والارهابيين كانت عمليات احادية الجانب ولكن في هذه العمليات وتحسبا لاي هجوم من جانب العدو قد اعددنا انفسنا لتنفيذ مختلف السيناريوهات ومنها حرب على نطاق واسع وبناء عليه كانت جميع وحداتنا في مختلف الاقسام على استعداد للدخول في مراحل جديدة للعمليات.

واوضح بانه في الساعات الاولى بعد عملية اغتيال القائد سليماني قمنا بتحديد القواعد المشاركة في هذا العمل الارهابي واضاف، لقد حددنا في البداية قاعدة التاجي هدفا للثار الا انه تم تاليا تغيير الهدف الى قاعدة "عين الاسد" الاستراتيجية والمهمة.

يتبع ** 2342