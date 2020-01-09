٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٨:١٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83627946
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ظريف ونظيره القطري يبحثان بشان التطورات الاقليمية

ظريف ونظيره القطري يبحثان بشان التطورات الاقليمية

طهران / 9 كانون الثاني / يناير /ارنا- تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف هاتفيا مع نظيره القطري حول التطورات الاقليمية.

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اجريا اليوم الخميس محادثات هاتفية بشان التطورات الاقليمية واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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