ظريف ونظيره القطري يبحثان بشان التطورات الاقليمية

طهران / 7 كانون الثاني / يناير / ارنا – قلّل وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، من شأن قرار واشنطن بعدم اصدار تاشيرة الدخول له، من اجل حضور اجتماع مجلس الامن الدولي، وذلك مقارنة بتهديدات الرئيس و وزير الخارجية الامريكيين؛ مؤكدا ان الساسة الامريكيين لا يجرؤون على مواجهة الحقيقة.