روحاني يؤكد ضرورة السيطرة على الاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية المتهورة

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي مساء اليوم الخميس، وصف الرئيس روحاني الصداقة بين الشعبين بانها متجذرة وعميقة واتفقا في الراي على المزيد من الاستفادة من طاقات البلدين في مسار تعميق العلاقات المشتركة وترسيخ الامن والسلام بالمنطقة.

واعتبر الاعمال الارهابية الاميركية تهديدا جادا لامن المنطقة واكد بان اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني نابع من حجم حنق اميركا تجاه قائد مكافحة الارهاب وداعش بالمنطقة واضاف، ان شعوب المنطقة غاضبة جدا من ممارسات اميركا ويتوجب علينا جميعا العمل للسيطرة على اثارة التوترات والاخطاء الاستراتيجية للحكومة الاميركية المتهورة النابعة من قلة معلوماتها، وارغامها على الالتزام باطار القانون.

ودعا الرئيس روحاني الاتحاد الاوروبي لاتخاذ مواقف مستقلة بشان القضايا المهمة وقال، ان الامن في المنطقة غير ممكن دون احترام الجميع للقانون وان يمنعوا تكرار مثل هذه الجرائم على صعيد العالم.

يتبع ** 2342