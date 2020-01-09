٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83628025
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الرئيسان الايراني والاوكراني يؤكدان ضرورة اجراء تحقيق دقيق وسريع بأسباب سقوط الطائرة الاوكرانية

الرئيسان الايراني والاوكراني يؤكدان ضرورة اجراء تحقيق دقيق وسريع بأسباب سقوط الطائرة الاوكرانية

طهران / 9 كانون الثاني / يناير /ارنا- أعرب الرئيسان الايراني حسن روحاني والاوكراني فلاديمير زلينسكي في اتصال هاتفي عن مواساتهما وتعازيهما بحادث سقوط طائرة نقل الركاب الاوكرانية، واكدا ضرورة اجراء تحقيق دقيق وسريع لأسباب سقوط هذه الطائرة.

وخلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الخميس أعرب زلينسكي عن تقديره للاجراءات التي قامت بها كوادر الاسعاف والطوارئ والخبراء التقنيين الايرانيين في هذا الحادث، داعيا الى التعاون المشترك بين اللجان التقنية للبلدين لإجراء تحقيق دقيق للحادث وتحديد اسباب سقوط الطائرة وفق البروتوكولات الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على التعاون التام بين اللجان التقنية للبلدين، لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة في هذا المجال، وقال انه سأوعز الى وزارة الطرق وبناء المدن بتشكيل فريق مشترك من خبراء البلدين لإجراء تحقيق دقيق لاسباب هذه الحادث.

وخلال المحادثات الهاتفية، تم الاتفاق بين الرئيسين على التعاون بين وزيري خارجية ايران واوكرانيا لتسريع وتسهيل التعاون بين خبراء البلدين لدراسة جوانب هذا الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة.

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