نائب الامين العام لمنظمة بدر: سنخرج الامريكان بالقوة ان لم يخرجوا من العراق

وأكد الانصاري في تصريح خاص لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا)، ان "ما قدمه شهداؤنا من دماء على ايدي الشيطان الاكبر امريكا، سيكون بوابة النصر لطرد المحتل وكسر هيبته وشوكته".

وأضاف، ان "الحشود الجماهيرية التي خرجت في تشييع القائدين الشهيدين كانت رسالة واضحة لابناء المقاومة بأن خلفهم تقف الملايين، ولتعلم امريكا اننا كلنا الشهيد سليماني وكلنا الشهيد المهندس، واننا امة عندما يسقط فينا قائد يكون هناك الف قائد بل مليون قائد".

وشدد الانصاري على ان "الشعب العراقي قال كلمته الفصل، وهذا ماحصل في البرلمان العراقي حين اصدر مجلس الشعب قراره باخراج المحتل واخراج كافة القوات الاجنبية من العراق، وعلى الامريكان الامتثال لقرار الشعب العراقي والخروج من العراق، والا سنذهب الى طريق آخر وسوف يخرجون بالقوة من العراق".

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