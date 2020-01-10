ربيعي: اميركا تبث اكاذيب مفضوحة حول حادثة الطائرة الاوكرانية المنكوبة

وجاء في بيان اصدره ربيعي مساء الخميس حول حادث تحطم طائرة الركاب الاوكرانية صباح الاربعاء جنوب غرب العاصمة طهران، ان منظمة الطيران المدني الايراني شكلت لجنة لدراسة الحادثة على اساس ضوابط منظمة "ايكاو" وتقوم بكل شفافية ودقة وسرعة وبمشاركة خبراء من جميع الدول المعنية بدراسة هذا الحادث الجوي من جميع نواحيه التقنية والتنفيذية.

واضاف، انه وفقا للقواعد الدولية يمكن للجهات التالية المشاركة في عملية التحقيق؛ منظمة الطيران المدني في الدولة التي وقعت فيها الحادثة (ايران) ، منظمة الطيران المدني للدولة المصدرة لشهادة اهلية الطيران (اوكرانيا) ، مالك الطائرة (اوكرانيا) ، المصنع المنتج للطائرة (بوينغ)، المصنع المنتج لمحرك الطائرة (فرنسا).

وتابع، ان مندوب اوكرانيا متواجد في ايران حاليا كما نطلب من شركة "بوينغ" ارسال مندوب لها للمشاركة في عملية دراسة الصندوق الاسود، نرحب كذلك بمشاركة الدول الاخرى ذات الصلة التي لها رعايا قضوا في الحادث في عملية دراسة الصندوق الاسود.

واكد انه وفقا لايعاز من رئيس الجمهورية سيتم الاعلان بصورة منتظمة وسريعة للشعب خاصة الاسر المفجوعة عن النتائج الحاصلة للتحقيقات التقنية والخبرائية.

واشار ربيعي الى اطلاق حرب نفسية ممنهجة تماما من خلال بث خبر مزيف عن مصدر مطلع في البنتاغون فضّل عدم ذكر اسمه مفاده ان صاروخين اصابا الطائرة الاوكرانية واضاف، انه حينما يتبين في المستقبل زيف الخبر لن يتحمل احد حينها مسؤولية هذه الكذبة الكبرى.

واضاف، اننا ننصح الحكومة الاميركية النظر بدقة في نتائج التحقيق للجان المذكورة بدلا من فبركة الاكاذيب وشن الحرب النفسية.

واعرب ربيعي عن اسفه لان الحرب النفسية التي تشنها الحكومة الاميركية ومواكبيها عن وعي او دونه ببثهم هذه الاكذيب انما يصبون الملح على جراح الاسر المفجوعة ويضحون بها لتحقيق اغراضهم من وراء هذه الحرب النفسية.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت صباح الاربعاء بعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 167 شخصا والطاقم المؤلف من 9 اشخاص مصرعهم، منهم 146 ايرانيين والبقية اجانب.

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