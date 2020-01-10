ووصف العميد حاتمي في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني اغتيال مسؤول عسكري كبير من قبل دولة اخرى في اراضي دولة ثالثة بانه جريمة كبيرة لم يسبق لها مثيل وقال وفقا لقرار مجلس الامن الدولي للامم المتحدة ان الاجراء الامريكي تجسيد حقيقي للارهاب الحكومي.



واعتبر حاتمي التواجد الامريكي في المنطقة السبب الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وقال انه يجب انهاء الاحتلال والتدخل الامريكي في اقرب وقت ممكن لازالة التوتر وتحقيق الاستقرار والامن في المنطقة.

وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كاكبر دولة متشاطئة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان لعبت دائما دورا في ضمان امن المياه الاقليمية ويجب على اولئك الذين يسعون لازالة التوتر ووقف التصعيد و احلال الاستقرار في المنطقة تشجيع الامريكيين على مغادرة المنطقة لتحقيق الاستقرار.

واكد وزير الدفاع في الاتصال الهاتفي على ضرورة ادانة الاجراء الارهابي للحكومة الامريكية من قبل جميع الدول المستقلة والحرة في العالم.

بدوره اعلن وزير الدفاع الياباني "تانو كونو" عن استعداد بلاده لنزع فتيل التوتر واحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

*** وزير الدفاع الياباني: لاننضم الى التحالف الامريكي

وقال وزير الدفاع الياباني "تانو كونو" في اتصال هاتفي "بلادنا مستعدة للعب دور في نزع فتيل السلام والاستقرار في المنطقة."

واكد قرار بلاده بعدم المشاركة في التحالف العسكري الذي يقوده امريكا في المنطقة.

انتهى** 1453**