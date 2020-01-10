على الولايات المتحدة الكف عن التعليقات السياسية و غير المهنية حول تحطم الطائرة الاوكرانية

وقال "عابدزاده" اليوم الجمعة في نهاية جلسة خاصة لدراسة اسباب تحطم الطائرة الاوكرانية، على الساسة الامريكيين والكنديين تقديم نتائج دراساتهم الى اسماع العالم بطريقة متخصصة.

واضاف، نشدد اذا كانت تصريحات السياسيين الامريكيين والكنديين نابعة عن آراء منظمات الكوارث للبلدين فينبغي الاعلان عنها من خلال منظمة الطيران المدني الدولي ( ايكائو) للعالم.

واكد عابدزادة أن ايران نشرت تقاريرها الاولية بشان تحطم الطائرة الاوكرانية على موقع منظمة ايكائو و يجب على امريكا تقديم ما وصلت إليه علميا حول هذا الحادث لمنظمة ايكائو للعالم.

انتهى** 1453**