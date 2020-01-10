ممثلو ادارة الحوادث الجوية بامريكا وكندا وفرنسا يزورون ايران

وافادت ارنا بانه سيزور ممثلو ادارة التحقيق بشان الحوادث الجوية في أمريكا وكندا وفرنسا طهران بغية المشاركة في اجتماعات التحقيق حول اسباب تحطم الطائرة الاوكرانية بوينغ 737 التي ستعقد في منظمة الطيران المدني الايراني.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت صباح الاربعاء بعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 167 شخصا والطاقم المؤلف من 9 اشخاص مصرعهم، منهم 146 ايرانيين والبقية اجانب.

اكد رئيس منظمة الطيران المدني الايراني علي عابد زادة بان احتمال ان تكون الطائرة الاوكرانية المنكوبة قد اصيبت غير وارد من الناحية التقنية.

وقال عابد زادة في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الخميس، ان الطائرة الاوكرانية بوينغ 737 اشتعلت فيها النيران لفترة اكثر من دقيقة وقبل سقوطها شاهد الجميع النيران فيها ولو كانت قد اصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور.

واضاف، ان احتمال اصابة صاروخ بالطائرة غير وارد من الناحية التقنية.

وقال عابد زادة، نحن في ايران قادرون على تحليل الصندوق الاسود للطائرة وسنستمد العون من اوكرانيا ايضا.

واكد بان ايران لا حساسية لها ازاء تسليم الصندوق الاسود للطائرة واضاف، ان طرح موضوع عدم تسليم الصندوق الاسود ليس علميا ولا قانونيا ولا منطقيا.

واعتبر تحليل الصنوق الاسود بانه ليس صعبا واضاف، انه وبعد التحدث مع الخبراء الاوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الاسود في البلاد ولكن لو كان قد تعرض لظروف خاصة وكان بحاجة الى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا اخر.

انتهى** 1453**