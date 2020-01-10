وفد كندي يتوجه إلى إيران للتحقيق في ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

وقال عباس موسوي اليوم الجمعة حول آخر التطورات المتعلقة بالتحقيق حول اسباب وقوع الحادث الجوي الاخير ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تألو اي جهد لتسهيل الشؤون المتعلقة بالدول التي اصيب مواطنوها في الحادث المأساوي.

واضاف موسوي بانه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات حسب قوانين منظمة ايكائو وبمشاركة ممثلي اوكرانيا وشركة بوينغ والخبراء المتخصصين من الدول المتضررة بعد اكمال التحقيقات بكل وضوح.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز بوينغ 737 تعرض لحادث صباح الاربعاء بعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 167 شخصا والطاقم المؤلف من 9 اشخاص مصرعهم، منهم 146 ايرانيين.

انتهى** 1453**