مراسم تشييع جثمان الشهيد الفريق سليماني بمثابة استفتاء للمقاومة

وقال حجة الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري في خطبة صلاة الجمعة في طهران ان استشهاد الفريق قاسم سليماني بمثابة منعطف في المنطقة بالنسبة للمقاومة.

واضاف ان قائد الثورة وصف استشهاد الفريق سليماني وابومهدي المهندس منعطفا في تاريخ الثورة الاسلامية وفي منطقة المقاومة بفضل وعي الشعب والمشاركة الملحمية للشعب في تشييع جثامين الشهداء.

واكد أن الاسبوع الماضي كان منعطفا في تاريخنا المعاصر وفي تاريخ الثورة الاسلامية وهذا الحدث لم يكن عاديا وبالامكان رؤية ما مضى من الطريق وتحليله انطلاقا من هذه النقطة كما يمكن اتخاذ قرارات كبرى على صعيد المستقبل.

وتابع: إنّ الشعب كان يرى ملامح القائد الشهيد سليماني ويرى فيه صفات الشهداء السابقين كالعرفان والشجاعة والمحبة والحزم والشموخ والصلابة والتفاني والايثار والتمسك بالولاية والوفاء للمبادئ.

انتهى** 1453**