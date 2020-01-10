منظمة الطيران الايرانية : استئناف الرحلات الجوية المعلقة نحو الاجواء الايرانية

وفي تصريح له اليوم الجمعة، اكد دهقان ان شركات الخطوط الجوية الدولية ترغب في تسيير رحلاتها الى اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية لكونها الاقصر مسافة والاقل كلفة من حيث استهلاك الوقود وزمان الوصول الى المقصد.

و وصف دهقان الحركة الملاحية والرحلات الجوية الداخلية والخارجية من والى الحدود الجوية الايرانية بانها تمر بظروف جيدة في ضوء البنى التحتية الجيدة المتوفرة على مدى السنوات المديدة في مجال مراقبة الاجواء وامكانية تسيير رحلات متزامنة ومباشرة داخل البلاد.

وشدد المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن، ان الاجواء الايرانية تتمتع بكامل الامن وهي الافضل بالنسبة لرحلات الترانزيت في المنطقة.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" في ضواحي مدينة برند جنوبي العاصمة طهران.

وافادت منظمة الطوارئ الايرانية، ان عطلا فنيا كان السبب في تحطم الطائرة الاوكرانية بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)".

انتهى ** ح ع