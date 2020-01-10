رؤساء منظمات غير حكومية كورية تعلن تضامنها مع الشعب الايراني ضد السياسات الامريكية

وندد هؤلاء الناشطون الكوريون خلال هذه الوقفة بجريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني على يد الغدر الامريكي؛ مؤكدين في بيان تعاطفهم مع ايران حكومة وشعبا.

وفي ختام تجمعهم وقع رؤساء المنظمات غير الحكومية الكورية على سجل التعازي الذي فتحته السفارة الايرانية بمناسبة استشهاد الفريق سليماني وايضا حادث تحطم طائرة الركاب الاوكرانية في طهران.

كما طالب هؤلاء الناشطون حكومة كوريا الجنوبية بعدم ارسال قوات الى مضيق هرمز؛ معلنين رفضهم وتنديدهم بسياسات امريكا المثيرة للصراعات في المنطقة.

انتهى ** ح ع