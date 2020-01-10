سفير ايران في لندن يحذر من التسرع في اصدار الاحكام بشأن الطائرة الاوكرانية

واكد بعيدي نجاد في تصريح لشبكة "اسكاي نيوز" التلفزيونية انه على يقين بعدم اطلاق اي صاروخ نحو الطائرة الاوكرانية؛ واصفا المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر الفضاء الافتراضي والتي زعمت استهداف الطائرة الاوكرانية بصاروخ، انها تفتقر الى المصداقية ومضحكة.

واستدل السفير الايراني في لندن ببعض الوثائق المتوفرة ومنها صوت الطيار خلال سقوط الطائرة؛ مبينا ان التعرف على تفاصيل هذا الحادث يتم بعد علمية التحقيق في الشواهد، وبما يلزم على المسؤولين عدم اصدار احكام لان الخيراء هم المعنيون فقط بالتصريح في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع