بعيدي نجاد يحذر الرعايا الايرانيين بشأن السفر الى بريطانيا

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة على حسابه بموقع توتير، اليوم، "ايها المواطنون الايرانيون الاعزاء ينبغي عليكم ان تعيروا الانتباه اللازم خلال السفر الى بريطانيا الى بيانات الشرطة البريطانية والسلطات الامنية في مترو الانفاق وتحذريها بعدم التواجد في مراكز ارتكاب الجرائم بلندن وغيرها من المدن خلال الساعات المحظورة.
واضاف السفير الايراني : ان رئيس الوزراء و وزير الخارجية البريطانيين حذرا مرارا مواطنيهم والرعايا الاجانب في هذا البلد من تفاقم الجرائم وزيادة عمليات الطعن بالسكاكين في شرواع لندن والمدن الاخرى.
انتهى ** ح ع
لندن / 10 كانون الثاني / يناير / ارنا – حذر سفير الجمهورية الاسلامية في لندن "حميد بعيدي نجاد"، الرعايا الايرانيين بشأن السفر الى بريطانيا وذلك على خلفية الاحصائيات التي تشير الى زيادة الجرائم ولاسيما عمليات الطعن بالسكاكين في هذا البلد.
وكتب بعيدي نجاد في تغريدة على حسابه بموقع توتير، اليوم، "ايها المواطنون الايرانيون الاعزاء ينبغي عليكم ان تعيروا الانتباه اللازم خلال السفر الى بريطانيا الى بيانات الشرطة البريطانية والسلطات الامنية في مترو الانفاق وتحذريها بعدم التواجد في مراكز ارتكاب الجرائم بلندن وغيرها من المدن خلال الساعات المحظورة.
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