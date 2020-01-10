سولانا: ترامب يقود الشرق الاوسط نحو الكارثة

وفي مقال كتبه سولانا في صحيفة "ال باييس" الاسبانية في عددها الصادر اليوم الجمعة: ان عملية اغتيال الفريق سليماني كانت خطوة استفزازية متهورة ومنبثقة عن رؤية مغلقة وان اميركا بخطوتها غير المدروسة هذه تترك سابقة خطيرة، علما بان اعداءها قادرون ايضا على القيام بعمليات مماثلة.

واضاف، لا يمكن التغافل عن مسالة ان سليماني كان قائدا لقوة عسكرية ذات صفة رسمية وكان شخصية ذات شعبية كبيرة في بلاده.

ووصف سولانا التهديدات الاميركية المتكررة بتدمير الاماكن الثقافية في ايران بعد عملية اغتيال الفريق سليماني بانها جريمة حرب.

وتابع قائلا، ان مشكلة الولايات المتحدة الاساسية هي انها لا تمتلك تجاه ايران اهدافا معينة واستراتيجية محددة تماما وان مثل هذا الامر يمكن ان يشكل كارثة في هذه الظروف الخاصة وغير المستقرة في الشرق الاوسط، وان ترامب قد جعل نفسه في عزلة بسبب ممارساته العشوائية هذه.

ولفت الى انه ليس من المستبعد إنهاء ترامب لتواجده في العراق وسحب قواته منه.

انتهى ** 2342