١٠‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٩:٥٣ م
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83628665
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المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يقيم مجلسا تأبينيا لشهداء الانتصار

المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يقيم مجلسا تأبينيا لشهداء الانتصار

بغداد/10كانون الثاني/يناير/ارنا-اقام المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في النجف الاشرف مجلسا تأبينيا بمناسبة مرور أسبوع على شهادة القادة الحاج ابو مهدي المهندس والجنرال الحاج قاسم سليماني اللذين قضيا اثر العدوان السافر من قبل القوات الامريكية في العاصمة بغداد.

واستقبل عضو الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد صدر الدين القبانجي المعزين بهذا المصاب على قاعة الامام الحسين (ع) التي تضم روضة شهداء الدفاع المقدس في الحسينية الفاطمية الكبرى وسط النجف الاشرف.

واستذكر الحاضرون مواقف الشهيدين العظيمين ودفاعهما عن العراق وتحريره وتخليص الامة من اعتى قوة كان يراد لها الفتك بالامة وبالتشيع، مترحمين عليهما وعلى جميع الشهداء الكرام.

فيما شهد المجلس التأبيني توافدا كبيرا لاهالي المحافظة من مواطنين وسياسيين ومثقفين وجهات دينية وحوزوية واكاديمية ومنظمات ثقافية وعدد من قيادات الحشد الشعبي.

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