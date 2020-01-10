المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يقيم مجلسا تأبينيا لشهداء الانتصار

واستقبل عضو الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد صدر الدين القبانجي المعزين بهذا المصاب على قاعة الامام الحسين (ع) التي تضم روضة شهداء الدفاع المقدس في الحسينية الفاطمية الكبرى وسط النجف الاشرف.

واستذكر الحاضرون مواقف الشهيدين العظيمين ودفاعهما عن العراق وتحريره وتخليص الامة من اعتى قوة كان يراد لها الفتك بالامة وبالتشيع، مترحمين عليهما وعلى جميع الشهداء الكرام.

فيما شهد المجلس التأبيني توافدا كبيرا لاهالي المحافظة من مواطنين وسياسيين ومثقفين وجهات دينية وحوزوية واكاديمية ومنظمات ثقافية وعدد من قيادات الحشد الشعبي.

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