امام جمعة النجف الاشرف: الضربة الايرانية بينت للعالم ان امريكا عبارة عن طبل فارغ

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، ان "الضربة الايرانية لقاعدة امريكية بينت للعالم، ان امريكا عبارة عن طبل فارغ"، لافتا الى ان "العراق سار على الجادة الصحيحة برفض الوجود الامريكي في العراق".

وأضاف، ان "أمريكا رفعت الراية البيضاء مهزومة امام الضربة الايرانية لقاعدة عين الاسد التي تمثل الوجود الامريكي في العراق واصفا ذلك بسقوط الهرم الامريكي العالمي بالضربات الحسينية والعباسية" مؤكدا ان "عين الاسد اصبحت جرداء وكشفت هذه الضربة قوة الشيعة وصلابتهم".

واشار امام جمعة النجف الاشرف الى ان "البركات التي حققتها شهادة الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس التي حققت تصويت البرلمان العراقي على اخراج القوات الامريكية من العراق، وهذا المنجز كنا لا نصل له الا بعد عشر سنوات على الاقل".

وتابع "ومن منجزات هذه الدماء الطاهرة بالاضافة الى اقرار السلطة التنفيذية قرارا يحتم خروج القوات الامريكية، كذلك كانت من بركات هذه الدماء ايضا هو فشل الفتنة الداخلية بالعراق وتوحدت كلمتهم، وفشل فتنة التفرقة بين الشعبين العراقي والايراني واكتشف العراقيون ان ايران المدافع الاول عنهم".

وبين ان "من ضمن تلك البركات هو تجدد الروح الثورية والحماسية لابناء شعبنا لبناء التجربة العراقية، والعراقيون عبروا عن ارادتهم بشعار (امريكا بره بره)".

وأوضح السيد القبانجي ان "للشهيدين حق علينا وكانا يتميزان بخصوصيتين انهما سارا على خط الجهاد اربعون عاما وكانا في الخطوط الاولى، وابتعدا عن الدنيا وآثرا خط الاخرة".

وقدم امام جمعة النجف الاشرف "الشكر للشعب العراقي على الحضور الكبير في تشييع الشهيدين الذي عبر عن تصحيح المسار السياسي في العراق".

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