١٠‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83628702
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السفير الايراني ووكيل الخارجية الكويتي يبحثان بشان العلاقات الثنائية

السفير الايراني ووكيل الخارجية الكويتي يبحثان بشان العلاقات الثنائية

طهران / 10 كانون الثاني / يناير /ارنا- التقى السفير الايراني في الكويت محمد ايراني امس الخميس وكيل الخارجية الكويتي خالد الجارالله ، للبحث بشان تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وقال السفير الايراني خلال اللقاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي على الدوام اهمية خاصة لتطوير العلاقات مع الدول الجارة والاسلامية.

واضاف، ان الرد الحاسم والقوي من قبل القوات المسلحة الايرانية على العمل الارهابي الغادر الذي قامت به اميركا باغتيالها الشهيد سليماني اثبت بان الجمهورية الاسلامية لا تترك تهور القوى الكبرى بلا رد.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو الى الامن والاستقرار في المنطقة ولا تسعى وراء اثارة التوتر والحرب لكنها في الدفاع عن امنها القومي لا تترك اي اعتداء بلا رد.

من جانبه اكد وكيل الخارجية الكويتي على علاقات حسن الجوار والماضي العريق للاواصر بين البلدين.

انتهى ** 2342  

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