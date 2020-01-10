وزير: القطاع الصناعي الايراني حقق نموا بنسبة 10 بالمائة

وفي تصريح ادلى به خلال اجتماع حول تطوير الصناعة البتروكيمياوية في البلاد قال رحماني، انه وفقا لما اعلنه البنك المركزي فقد حقق القطاع الصناعي نموا بنسبة 10 بالمائة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 21 اذار/مارس 2019) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وهو ما يعد انجازا كبيرا جدا.

واضاف، انه وفقا للاحصائيات فقد تجاوزت الصادرات الواردات خلال هذه الفترة وحقق الميزان التجاري فائضا ومن ناحية الزنة بلغت الصادرات 103 ملايين طن بما يعادل زيادة بنسبة 20 بالمائة.

واوضح بان الخطة المرسومة تتضمن الاستغناء عن الواردات بما يعادل 10 مليارات دولار عبر تطوير الصناعة الداخلية لغاية العامين القادمين عبر الاستفادة القصوى من الفرص والامكانيات المتاحة في البلاد.

انتهى ** 2342